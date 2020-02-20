ارتفاع احتياطي العراق من العملة الصعبة

2020/02/20 | 08:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفَ البنك المركزي عن ارتفاع في احتياطي البلاد من العملة الصعبة خلال العام الماضي، بنسبة اكثر من 5 بالمئة مقارنة بالعام 2018، مع نمو في المحافظ الاستثمارية وشرائح الذهب.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لجريدة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس ان "بيانات التقرير السنوي للاحتياطيات الاجنبية اظهرت اداء ايجابيا في العام الماضي مقارنة بعام 2018، اذ نمت هذه الاحتياطيات بنسبة 5.52 بالمئة نتيجة زيادة شهدتها مشتريات البنك المركزي من الدولار الاميركي".

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