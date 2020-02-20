تجنب هذه الأطعمة إذا كنت مصابا بنزلة برد

2020/02/20 | 08:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت تقاير طبية إلى أنه على الأشخاص المصابين بنزلات البرد تجنب مجموعة من الأطعمة والمشروبات، التي من شأنها أن تفاقم حالتهم الصحية.

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