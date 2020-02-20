ترامب يعين السفير الأمريكي لدى ألمانيا مديرا للاستخبارات الوطنية

2020/02/20 | 08:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن سفير بلاده لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل سيصبح مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة.

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