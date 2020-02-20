2020/02/20 | 08:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية باستمرار إيران في عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال المسؤول الأميركي خلال مؤتمر صحفي إن طهران تواصل انتهاك القوانين الدولية من خلال تهريب الأسلحة إلى اليمن لميليشيا الحوثي التي تستخدمها لشن هجمات على السعودية.

وعرض المتحدث العسكري الأميركي صورا للأسلحة التي تم ضبطها الأسبوع الماضي على متن سفينة شراعية في بحر العرب، وكانت تضم 150 صاروخا مضادا للدبابات.

وأضاف أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم على متن سفينة التهريب كانوا يمنيين وتم استجوابهم قبل تسليمهم إلى السلطات الحكومية باليمن.

وأوضح المتحدث باسم القيادة الأميركية المركزية الوسطى، أن فيلق القدس يقف وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا: ايران مستمرة في تهريب الاسلحة للحوثيين في اليمن) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا: ايران مستمرة في تهريب الاسلحة للحوثيين في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).