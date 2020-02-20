شروط تحالف القوى لانعقاد جلسة تصويت على حكومة علاوي

2020/02/20 | 08:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف القوى العراقية أمس الأربعاء،شروط انعقاد جلسة تصويت حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد توفيق علاوي....

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