ماجدة موريس - أفلام المرأة وقضايا الناس في أسوان

2020/02/20 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجدة_موريس بسرعة ورشاقة وملابس رياضية قفزت( لينديتا زيتشراي) الي منصة القاعة الفخيمة لتتلقي جائزتها كأفضل مخرجة في المسابقة الرسمية لمهرجان أسوان لسينما المرأة في ختام دورته الرابعة،وبعد دقيقتين قفزت من جديد،ثم قفزة ثالثة أكملت بها فوز الفيلم بجائزة افضل افلام المهرجان وسط حفاوة الجمهور الكبير وهو يري هذه المخرجة الشابة البشوشة تقفز،وتحييه،قبل ان تقفز للمرة الرابعة لتحصل علي جائزة نقاد السينما عن( منزل آ......

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