فواد الكنجي - المرأة العراقية ودورها في الحراك الجماهيري ((هايه بناتك يا وطن هايه))

2020/02/20 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فواد_الكنجي واصلت (المرأة العراقية) مسيرتها النضالية منذ فجر التاريخ في (وادي الرافدين – العراق)؛ وما تزال..ولم تتراجع خطوة إلى الوراء، حيث كان للمرأة مكانة مرموقة عند أبناء وادي الرافدين، وقد احتلت (إنانا) إلهة بلاد الرافدين القديمة المرتبطة بالحب..والجمال..والجنس..والرغبة..والخصوبة..والحرب..والعدالة..والسلطة السياسية..مكانة مقدسة في تلك المجتمعات حيث كانت تعبد في بلاد (سومر) و(اكد) و(اشور) تحت اسم ......

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