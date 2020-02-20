طارق بشري - في الاقتصاد السياسي للفترة الانتقالية (26 ) امريكا اللاتينية في مختبرات معامل النيوليبرالية

2020/02/20 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طارق_بشري في هذا المقال الثاني في سلسلة قولنا حول الاقتصاد السياسي للفترة الانتقالية,سوف نتناول في خطوط عريضة تجربة اقتصادات امريكا اللاتينية في خوض تطبيق سياسات النيوليبرالية,تلك التجربة التي استمرت لمدة 30عاما.هي تجربة قد تتماثل التجربة التي عايشها شعبنا و بخاصة بعد استيلاء الجبهة الاسلامية علي السلطة في1989 وفرضها ذات النيوليبرالية المستبدة.في عام1948 تم تشكيل اللجنة الاقتصادية ......

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