النفط يرتفع أكثر من 2% بفعل تباطؤ حالات كورونا وتحرك أميركي ضد فنزويلا

2020/02/20 | 08:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% مع انحسار المخاوف من تراجع الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين، في حين شحت الإمدادات مع تحرك الولايات المتحدة لحجب المزيد من الخام الفنزويلي عن السوق.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 59.12 دولار للبرميل، مرتفعا 1.37 دولار بما يعادل 2.4 بالمئة.



وأغلق الخام الأمريكي على 53.29 دولار، بزيادة 1.24 دولار أو 2.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية تراجع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الصين لليوم الثاني، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا تتوافر بيانات كافية لمعرفة إن كان الوباء قيد الاحتواء.

وسجلت الأسهم الأميركية مستويات مرتفعة جديدة توقعا لإجراءات تحفيز اقتصادي من الصين في مواجهة تداعيات الفيروس.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، "يبدو أن سوق النفط تحاول مواكبة سوق الأسهم وتجاوز فيروس كورونا أو تجاهله."

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