المرور: زيادة نسبة الحوادث المرورية إلى 11%

2020/02/20 | 08:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ارتفعتْ حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال العام 2019 بنسبة تصل الى 11 %، مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات مديرية المرور العامة، ما يعكس حجم المخاطر من تنامي هذه الظاهرة التي باتت مشهدا يتكرر بشكل يومي.

وتوزعت عوامل زيادة الحوادث بين عدم الالتزام بالتعليمات المرورية، وضعف البنى التحتية للطرق، والتي ادت بمجملها الى تسجيل اكثر من عشرة الاف حادث خلال العام الماضي.

وبحسب ما نقلته "الصباح" شبه الرسمية عن مدير شعبة اعلام المرور الرائد فادي عماد، قوله فان "نسبة الحوادث المرورية بازدياد مطرد، اذ سجلت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 11%، قياسا بالعام الذي سبقه، والذي سجل تسعة الاف و852 حادثا، منها 2463 حادثا مميتا بنسبة تصل الى 25 %.

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