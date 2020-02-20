2020/02/20 | 08:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. بريطانية تعزف على الكمان أثناء إجرائها عملية في الدماغ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 08:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. بريطانية تعزف على الكمان أثناء إجرائها عملية في الدماغ) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. بريطانية تعزف على الكمان أثناء إجرائها عملية في الدماغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).