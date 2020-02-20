2020/02/20 | 08:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد من واسط يصل وزارة التربية لبحث مشاكل الطلبة خلال التظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 08:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من واسط يصل وزارة التربية لبحث مشاكل الطلبة خلال التظاهرات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من واسط يصل وزارة التربية لبحث مشاكل الطلبة خلال التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).