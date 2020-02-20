كورونا ايران تصيب العراق بالهيستيريا.. خوف ومطلب عاجل بغلق الحدود

2020/02/20 | 08:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أشعلت اخبار وفاة شخصين واكتشاف اصابات اخرى بفيروس كورونا في مدينة قم الايرانية، مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام العراقي، خصوصا مع تزامن هذه الاصابات مع قرار وزارة الداخلية بالسماح بدخول الايرانيين الى العراق بشكل مباشر ودون تأشيرة لمدة 3 أشهر.واعلنت السلطات الايرانية اكتشاف اصابتين بفيروس كورونا بمدينة قم، قبل ان […]

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