مقابل فدية .. داعش يفرج عن شاب من بين 7 اختطفهم بمتنازع عليها

2020/02/20 | 08:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي يوم الخميس ان تنظيم داعش افرج عن شاب من بين الاشخاص السبعة الذين اختطفهم خلال المدة الماضية على طريق ناحية قرة تبه شمالي محافظة ديالى مقابل فدية مالية قدرها 5000 دولار امريكي.

وقال المصدر ان احد اولئك السبعة الذين تم اختطافهم قبل قرابة 21 يوما على طريق قرة تبه وتحديدا بالقرب من قرية "قرياتاخ" تم الافراج عنه امس مقابل فدية مالية قدرها 5000 دولار امريكي.

واضاف المصدر ان الشاب الذي افرج عنه المسلحون يعمل سائق شاحنة كبيرة ومن سكنة قضاء خانقين المتنازع عليه.

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