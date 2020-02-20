نائب سابق: أربيل أصبحت قبلة بعض الكتل التي قد تعيق تمرير حكومة علاوي

2020/02/20 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بين النائب السابق جاسم محمد جعفر، اليوم الخميس، ان أربيل أصبحت قبلة لبعض الكتل والأحزاب السياسية التي قد تعيق تمرير حكومة محمد توفيق علاوي عند عقد جلسة التصويت على الحكومة، لافتا الى ان الكتل الشيعية قد لاتتمكن لوحدها من تمرير حكومة علاوي.وقال جعفر، ان “أربيل تحولت الى قبلة لبعض الكتل السياسية […]

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