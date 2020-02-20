وقوع إصابات نتجية هبوط اضطراري لطائرة روسية

2020/02/20 | 09:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة هبطت طائرة خاصة من طراز “آن 2″، اليوم الخميس، اضطراريا، ما أدى إلى إصابة شخصين مما كانوا على متنها.ونقلت “سبوتنك” عن المتحدث باسم الإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، إن الطائرة كانت تقل 14 شخصا وهبطت اضطراريا بطريقة قاسية وحادة في مدينة ماغادان الروسية، ما أدى إلى إصابة شخصين.وأضاف، أن الطائرة […]

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