2020/02/20 | 09:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة قاطع شرق الانبار للحشد الشعبي، امس الاربعاء، اجتماعا موسعا مع الأجهزة الأمنية والجيش لمناقشة التنسيق والعمل المشترك.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه بتوجيه مباشر من قائد العمليات الشيخ طاهر الخاقاني عقد في مقر قيادة عمليات شرق الانبار اجتماعا ضم كافة القوات الأمنية من الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قاطع شرق الانبار للحشد يستضيف اجتماعا رفيعا بحضور كافة التشكيلات الأمنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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