عدد ضحايا كورونا يرتفع إلى 2118 حالة وفاة في الصين

2020/02/20 | 09:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا في الصين إلى 2118 حالة، بعد تسجيل 114 حالة وفاة جديدة حتى مساء امس الاربعاء.وبينت مفوضية الصحة الصينية إلى أن 108 وفيات من أصل الوفيات الـ114 المسجلة، كانت في مقاطعة هوبي التي تضم منطقة “ووهان” مصدر انتشار الفيروس والموقع الذي سجلت فيه أولى حالات الإصابة.[…]

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