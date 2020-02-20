لاريجاني : المشاركة الواسعة في الانتخابات تجهض مخططات اميركا

2020/02/20 | 09:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية لاجهاض المخططات الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.وفي تصريح ادلى به الاربعاء قال لاريجاني، ان الاميركيين لم يكتفوا بفرض اجراءات حظر شاملة غير مسبوقة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بل هنالك افراد في الحكومة الاميركية مثل بومبيو ركزوا على الانتخابات في ايران ليحثوا […]

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