اطلاق سراح شقيق الفنانة الاء حسين بعد 5 ايام من ’’اختطافه’’

2020/02/20 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الفنانة الاء حسين، الخميس (20 شباط 2020)، اطلاق سراح شقيقها الناشط في التظاهرات ببغداد، ابرا...





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