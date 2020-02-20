مطار النجف يكشف عن الإجراءات المتخذة لمواجهة فايروس

2020/02/20 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

كشفت إدارة مطار النجف الدولي، الخميس (20 شباط 2020)، عن الإجراءات المتخذة بخصوص فايروس "كورونا...





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