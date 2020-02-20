2020/02/20 | 09:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر من داخل مطار النجف الاشرف الدولي، الخميس، بأن المطار علق رحلات الطيران الايراني اليه بعد تسجيل حالات اصابة بفايروس كورونا.وقال المصدر لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “مطار النجف الاشرف علق رحلات الطيران الايراني اليه بعد تسجيل مدينة قم اصابات بمرض كورونا”.واضاف المصدر ان “الفترة الاخيرة وبسبب الاوضاع التي تمر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطار النجف يعلق رحلات الطيران الايراني بسبب كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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