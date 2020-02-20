2020/02/20 | 09:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مديرية المرور العامة، الأربعاء، بعض قراراتها بشأن الغرامات التي ستفرض على ارقام المحافظات الشمالية، مؤكدة التنسيق مع الإقليم بهذا الصدد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، ان “”هناك بعض المشاكل حول إجراءات تغريم المركبات التي تحمل لوحات محافظات الإقليم وهي حجز المركبة لحين استحصال مبلغ الغرامة وإطلاق سراح المركبة ونفس الحالة للمركبات التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة توضح قراراتها بشأن الغرامات على ارقام المحافظات الشمالية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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