وزارة العمل تعلن الدفعة 19 من رواتب المعين المتفرغ

2020/02/20 | 09:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العملِ والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن الدفعة 19 من المتقدمين للشمول براتب المعين المتفرغ.وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الهيئة اعلنت الدفعة 19 من المتقدمين للشمول براتب المعين المتفرغ”، مشيرا الى انها “باشرت اعلان الاسماء التي تضم

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