2020/02/20 | 09:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت السلطات المكسيكية 10 جثث في مقبرة جماعية في الجزء الريفي من ولاية ميتشواكان غربي البلاد.ونقلت وكالة “شينخوا” عن مكتب المدعي العام في الولاية قوله في بيان: إن المسؤولين تفقدوا المقبرة التي اكتشفت في بلدة كومانجا ببلدية كوينيو.وسيقوم خبراء في الطب الشرعي بفحص الجثث التي عثر عليها في حالة تحلل لتحديد أسباب الوفاة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مقبرة جماعية في المكسيك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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