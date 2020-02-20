غداً انطلاق الدور الثاني من ممتاز الكرة

2020/02/20 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق يوم غد الجمعة مباريات الدور الثاني لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة لقاءين في بغداد.

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