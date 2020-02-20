الطائي: اميركا لن تتحرك حول تواجد قواتها في العراق الا بعد تشكيل حكومة علاوي

2020/02/20 | 09:24 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

رأى المحلل السياسي صباح الطائي، الخميس، ان الإدارة الأميركية لن تتحرك تجاه بقاء قواتها في العراق ال...

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