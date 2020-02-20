2020/02/20 | 09:24 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 8 أشخاص في حادثتي إطلاق نار قرب مدينة فرانكفورت الألمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 09:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 8 أشخاص في حادثتي إطلاق نار قرب مدينة فرانكفورت الألمانية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 8 أشخاص في حادثتي إطلاق نار قرب مدينة فرانكفورت الألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).