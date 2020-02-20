2020/02/20 | 09:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة مساع لشراء طائرات لمكافحة الآفات الزراعية.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد المسعودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الوزارة وضعت خطة للعام الحالي بشأن مكافحة الآفات”، مشيراً إلى أنه “الوزارة تجري مباحثات لمناقشة إمكانية استيراد طائرات لمكافحة الآفات الزراعية منها آفات الدوباس والحميرة.وأضاف المسعودي أن “وجود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة: مساعٍ لشراء طائرات لمكافحة الآفات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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