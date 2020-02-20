مواقف مهمة للحشد تدعم منافذه الحدودية أمنيا ولوجستيا

2020/02/20 | 09:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمار الوائلي الأربعاء، على الدور المهم للحشد الشعبي في دعم المنافذ الحدودية أمنيا ولوجستيا، واشاد بدور الحشد ف...

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