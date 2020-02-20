توقعات بهطول أمطار غزيرة في العراق يوم الثلاثاء المقبل

2020/02/20 | 09:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية العراقية أمس الاربعاء، هطول أمطار غزيرة يوم الثلاثاء المقبل....

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