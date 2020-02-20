في إيران.. كورونا تقتل شخصين وتغلق المدارس والجامعات

2020/02/20 | 09:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات إغلاق المدارس والجامعات في المدينة يوم الخميس كإجراء وقائي

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