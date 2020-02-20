فيروس كورونا يطال عروض الأزياء العالمية

2020/02/20 | 09:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على عالم الموضة تزداد يوماً بعد يوم، وذلك مع تخطّي الخسائر العالميّة الناتجة عنه في هذا المجال عتبة الـ2.6 مليار دولار.وتعود أسباب هذه الخسائر إلى أن الصين هي المورّد الأول للنسيج على الصعيد العالمي، وهي المكان الذي انطلق منه الفيروس ما تسبّب بإقفال العديد من مصانع النسيج الصينيّة.وتشكّل

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