المرور تسجل تزايدا كبيرا في حوادث السير بنسبة تصل الى 11 بالمئة

2020/02/20 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ارتفعت حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال العام 2019 بنسبة تصل الى 11 بالمئة، مقارنة بالعام السابق وفقا لبيانات مديرية المرور العامة.وبحسب بيانات المرور فان “نسبة الحوادث المرورية بازدياد مطرد، اذ سجلت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة، قياسا بالعام الذي سبقه والذي سجل تسعة الاف و852 حادثا، منها 2463 حادثا […]

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