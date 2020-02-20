2020/02/20 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: إن كوريا الجنوبية سجلت 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس؛ ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 82.وأضافت المراكز أن من بين الحالات الجديدة 23 حالة تَبَيّن أن لها صلة بقداديس كانت تحضرها مريضة تبلغ من العمر 61 عامًا في مدينة دايجو بوسط البلاد،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الجنوبية تعلن: تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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