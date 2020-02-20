مكافحة المتفجرات يعالجون قنبلتين يدويتين في ميسان

2020/02/20 | 09:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الغد برس:

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الخميس، معالجة قنبلتين يدويتين في محافظة ميسان.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، أنه "بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب في محافظة ميسان منطقة العرضات في مركز المحافظة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".

واضافت "بعد الكشف تبين وجود قنبلتين يدويتين تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية بدون حادث يذكر".

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