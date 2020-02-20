الصين تخفض سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض

2020/02/20 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض تماشياً مع التوقعات ، في محاولة من صناع السياسات التحرك إلى خفض تكاليف التمويل للشركات ومساندة الاقتصاد في ظل انتشار فيروس كورونا.

وخفض البنك سعر القرض الرئيسي لأجل عام بـ10 نقاط إلى 4.05% الشهر الماضي.

كما خفض سعر الإقراض لأجل 5 سنوات بخمس نقاط إلى 4.75%.

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