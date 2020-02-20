القبض على عدد من المتهمين بينهم ارهابي في ديالى

2020/02/20 | 09:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين من بينهم مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "دوريات ومفارز من قسم مكافحة الاجرام وقسم شرطة هبهب وفوج طوارئ ديالى الاول في مديرية شرطة ديالى القت القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية متنوعة من بينهم مطلوب واحد وفق المادة ٤ ارهاب".

واضافت، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم الى الجهات المختصة لغرض استكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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