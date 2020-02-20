بريطانيا تعتزم إرسال طائرة لإجلاء رعاياها من السفينة السياحية

2020/02/20 | 09:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، اليوم الخميس، ان بلاده تعتزم اجلاء رعاياها المتواجدين على متن السفينة السياحية في اليابان.

وقال راب في بيان، إن "الحكومة رتبت رحلة جوية للمواطنين البريطانيين على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس لمغادرة طوكيو يوم الجمعة المقبل".

وأضاف "سنواصل دعم المواطنين البريطانيين الذين يرغبون في البقاء في اليابان".

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