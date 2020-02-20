2020/02/20 | 09:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحضر شركة OPPO الصينية للكشف عن هاتف Find X2 الذي سيكون من أكثر الأجهزة الذكية تطورا وتميزا.وأبرز التقنيات التي سيحصل عليها الهاتف الجديد هي ميزة الشحن اللاسلكي السريع عبر شاحن (65 واطا)، وميزة الشحن السريع عبر شاحن عادي (30 واطا)، إضافة لميزة الشحن العكسي التي تجعله يتحول لأداة تشحن بقية الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على هاتف OPPO القادم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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