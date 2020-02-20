2020/02/20 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد عن المباشرة بانشاء شارع مهم شرق العاصمة.وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة صدى، ان “دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد باشرت بإنشاء شارع حيوي يربط منطقة الشماعية بمنطقة كفاءات العبيدي بعرض 40 متراً وبجانبين ذهاباً وإياباً”.وبين ان “العمل يتضمن فتح {بوكس} ترابي مع فرش وحدل طبقتين من الحصى ومن ثم الاكساء بثلاث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بانشاء شارع مهم شرق بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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