وزارة العمل تعلن اطلاق الدفعة 19 من رواتب المعين المتفرغ

2020/02/20 | 09:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة العملِ والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن الدفعة 19 من المتقدمين للشمول براتب المعين المتفرغ.وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف، إن “الهيئة اعلنت الدفعة 19 من المتقدمين للشمول براتب المعين المتفرغ”، مشيرا الى انها “باشرت اعلان الاسماء التي تضم 75 مستفيدا”.وأضاف عبد اللطيف، […]

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