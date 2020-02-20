برشلونة يتعاقد مع مهاجم جديد حتى 2023

2020/02/20 | 09:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني تعاقد مع المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت من ليغانيس ودفع 18 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده وسيستمر مع الفريق حتى العام 2023.وذكرت الصحيفة أن برشلونة سيعلن التعاقد رسميًا خلال ساعات، وسيتم تقديم اللاعب، يوم الخميس، لوسائل الإعلام، وسيتدرب تحت قيادة المدير الفني كيكي سيتين في

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