الطيران المدني تكشف حقيقة إيقاف الرحلات الإيرانية إلى العراق بعد تسجيل إصابات بفايروس كورونا

2020/02/20 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفت سلطة الطيران المدني العراقية، الخميس (20 شباط 2020)، صدور قرار بإيقاف الرحلات الإيرانية ا...





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