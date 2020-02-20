اياد علاوي يعلق على اختطاف الناشط أحمد الوشاح

2020/02/20 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق زعيم ائتلاف العراقية، اياد علاوي، الخميس (20 شباط 2020)، على اختطاف الناشط المدني أحمد الوشاح، يوم أمس بمنطقة الجادرية وسط بغداد.

وقال علاوي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "عمليات القمع والاعتداء والاختطاف المبرمجة التي تطال المتظاهرين السلميين تؤكد نية السلطة الحاكمة إنهاء التظاهرات بشتى الوسائل وتكشف زيف الخطب التي نسمعها حول حماية المتظاهرين والتعاطي الايجابي مع مطالبهم الحقة".

واضاف أنه "بعد ساعات من خطبة المكلّف، الناشط احمد الوشاح يختطف ".

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس حزب المسار المدني النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي ،الأربعاء 19-2-2020 ، اكتمال أركان تحالف "الوطن أولاً" فيما كشف عن متبنيات التحالف.

وقال السامرائي في تغريدة على حسابه بموقع "

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الأربعاء (19 شباط 2020)، عن اسباب تأجيل موعد طرح الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب الى الاسبوع المقبل.

وقال الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "عرض الكابينة الوزارية داخل

بغداد اليوم-بغداد

رد رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، الأربعاء (19 شباط، 2020) على التهم التي سيقت ضده بشأن بيع وزارات في حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الخالدي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الاتهامات التي وجه

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