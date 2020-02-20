لايبزيغ يهزم توتنهام في لندن

2020/02/20 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لايبزيغ الألماني يتفوّق على مضيفه توتنهام الإنكليزي في لندن بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ألحق لايبزيغ الألماني الهزيمة بمضيفه توتنهام الإنكليزي في لندن بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وسدّد النجم تيمو فيرنر ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس في

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