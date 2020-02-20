الحبس لمعاون طبي افتتاح صيدلية روج من خلالها مواد مخدرة

2020/02/20 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات الرصافة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات لمدان يعمل معاون طبي قام بفتح صيدلية يروج من خلالها للمواد المخدرة.وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “مدانا اعترف بانه يعمل معاونا طبيا وقام بافتتاح صيدلة وعيادة طبية يقوم من خلالها […]

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