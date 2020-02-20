منتخب شباب العراق يلاقي الكويت في ثاني مواجهاته بكأس العرب اليوم

2020/02/20 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم في تمام الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة من بعد ظهر اليوم الخميس مباراته الثانية أمام نظيره الكويتي لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب الجارية منافساتها حالياً في السعودية.وقال المدير الفني لمنتخب الشباب قحطان جثير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى, إن”هذا التجمع فرصة لإشراك

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