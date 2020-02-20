2020/02/20 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطة الطيران: رحلاتنا مع ايران مستمرة ولا يوجد اي تأجيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 09:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران: رحلاتنا مع ايران مستمرة ولا يوجد اي تأجيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران: رحلاتنا مع ايران مستمرة ولا يوجد اي تأجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).