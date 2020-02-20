اليوم.. منتخب الشباب يلاقي الكويت في ثاني مواجهاته بكأس العرب

2020/02/20 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم في تمام الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة من بعد ظهر اليوم الخميس مباراته الثانية أمام نظيره الكويتي لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب الجارية منافساتها حالياً في السعودية.

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